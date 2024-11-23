澎湃新聞23日報導，最近廣東深圳提出支持惠州平潭機場打造成千萬級區域性樞紐機場，發揮深圳第二機場作用，與深圳寶安機場形成協同發展格局。顯示繼兆元人民幣GDP、國家中心城市、米字形高鐵網後，「雙機場」正成為各地龍頭城市競爭另一「戰場」。

與此同時，日前獲批的《南京市國土空間總體規畫(2021-2035年)》也提到，將規畫「一主一輔」的航空總體布局，以祿口國際機場為主要機場，馬鞍機場為南京的輔助機場。

據媒體不完全統計，重慶、杭州、濟南、青島、西安、鄭州、昆明等城市在內，大陸已有超過10座城市將第二機場提上日程。其中，大多數還處於閉門規畫階段，但有些已得到大陸國家層面認證。

目前大陸有三座城市擁有雙機場，分別是北京、上海和成都。除此以外，最迫切需要第二機場，就屬深圳。

2023年深圳寶安機場旅客吞吐量5273萬人次，位居大陸第四。但不同於北京、上海、成都等地機場動輒三、四條跑道，寶安機場只有兩條跑道，是大陸最繁忙的雙跑道機場。

考慮到深圳土地資源緊張，鄰近香港，空域資源提升空間有限，深圳放棄在市內修建新機場，轉而支持現有惠州平潭機場升級、打造為深圳第二機場。

惠州平潭機場距深圳東面坪山、龍崗等區30多公里。與珠江口寶安機場一東一西相呼應。加之2023年惠州平潭機場剛完成飛行區擴建，雖然旅客吞吐量同比增長152.94％，達到261.79萬人次，但也僅及寶安機場的1／20，提升空間巨大。

事實上，深圳機場難題在珠三角並非個案，廣州同樣緊迫。

自2020年起，廣州白雲機場年旅客吞吐量始終位居大陸第一。2023年為6317萬人次，比上海浦東機場、北京首都機場多出近千萬客流。而今年前十個月，白雲機場的旅客吞吐量同比增長了21.29％，達到6316.3萬人次，接近去年全年水準。按照目前白雲機場在運營的T1＋T2設計容量8000萬人次，客流量已逼近設計容量。

為此，廣州一方面全速推進白雲機場三期擴建工程，完工後白雲國際機場將成為全球最大的單體機場，年旅客吞吐能力、貨郵吞吐能力將分別達到1.2億人次、380萬噸，較目前增長50％、52％。另一方面，廣州也正在加快珠三角樞紐（廣州新）機場規畫建設，預計年底有望開工。

但和深圳一樣，新機場雖有「廣州」之名，但最終是落在佛山市高明區。這種「共用機場」模式也呼應《粵港澳大灣區發展規畫綱要》提出「加快大灣區基礎設施互聯互通，建設世界級機場群」，並在越來越多都市圈採用。