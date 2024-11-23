為慶祝廟殿圓滿落成，新北市五股賀聖宮23日起舉行「慶成謝土祈安三朝清醮」系列活動，新北市副祕書長柯慶忠代表市長前往參拜，並與宮主王美雲共同為遶境儀式點燃起馬炮，正式揭開祈安法會序幕。
五股賀聖宮自2003年創建以來，便成為地方重要的信仰中心，不僅屢次獲得新北市績優宗教團體的肯定，更長期致力於公益事業，累計捐款金額已超過千萬元。本次慶典貢品亦全數捐贈五股區公所，用於扶助中低收入戶及弱勢家庭，展現廟宇對地方社會的深厚關懷。
王美雲表示，賀聖宮於2018年安座入廟，今年適逢廟殿圓滿落成，特舉辦盛大的三朝清醮法會，祈求地方風調雨順、合境平安。為增添熱鬧氛圍，活動邀請近20間友宮共同參與遶境，並安排高蹺陣、鬥牛陣、國樂演奏等民俗技藝表演。此外，電音三太子與大猩猩的現代演出，為傳統文化注入新元素，吸引大批民眾參與。
柯慶忠致詞時強調，賀聖宮作為五股的信仰中心，不僅守護地方平安，也致力於公益推廣，為地方帶來正面影響。他對於賀聖宮結合傳統與現代的創新表示肯定，並祝福祈安法會圓滿成功。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。