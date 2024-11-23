行政院長卓榮泰23日正式對外宣布，立法院委員洪申翰接任新任勞動部部長，並賦予三大任務：第一，穩定勞動部同仁工作情緒；第二，健全友善、合理的職場環境；第三，提出完整勞工政策，滿足國家發展過程中產業與人民的需求。

卓揆表示，洪申翰是一位年輕熱情、專業認真的立委，不僅學習能力佳，在各方面表現亦相當穩健，不僅具備環保專業，也長期關注公共議題，與公民團體、勞工團體關係融洽，互動應對得宜，深獲許多勞工朋友信任。為積極穩定政府機關同仁的士氣，22日已約見洪申翰，雙方深入討論未來勞工政策及相關計畫後凝聚共識，他要肯定與感謝洪委員願意出任勞動部部長一職。

洪申翰接任勞動部長，卓揆說，希望新部長上任後，在國人更多指教、鼓勵與支持下，能夠努力檢討此次事件，將遺憾化為具體行動與工作績效，讓大家看見政府及所有公私部門正視勞工議題，共同營造更友善、合理的勞動環境。

卓榮泰表示，勞動部何佩珊部長21日已親自前來行政院，表達她願意負起所有責任，並提出辭呈，展現負責任的態度，唯有如此，包括勞動部在內的所有行政團隊才能確實深刻檢討，並提出具體改善作為，因此他已批准何部長的辭呈。