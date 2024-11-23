第61屆金馬獎23日晚間於台北流行音樂中心舉行，集結許多海內外影人，其中來自日本的影帝阿部寬，也首次來台參加金馬獎，他身穿帥氣西裝，一現身就展現男神魅力，就連近距離訪問的主持人楊千霈也直呼「快暈倒了」。

阿部寬2019年主演的電影《夕霧花園》，曾在第56屆金馬獎獲得9項入圍，不過他當年未有機會來台出席金馬獎，因此今年是他首次參與台灣電影盛會，他表示非常開心且榮幸，而身穿正式西裝造型的他，也讓台灣粉絲親眼感受到男神的魅力。

阿部寬首度參加金馬獎帥翻紅毯。（圖／陳俊吉攝）

主持了紅毯15年的楊千霈，近距離面對日本影帝，一開始也直呼很緊張、很興奮，但她依然保持鎮定向阿部寬請教，「如何跳出框架，在角色中變來變去？」阿部寬則大方透露自己的演戲秘訣，「起初會思考很多，要想著讓人物活起來，與其他劇組夥伴討論也很重要」。

至於本次來台是否有什麼計畫，阿部寬表示目前還沒有來台拍片的邀約，所以這次來台與眾多電影人見面，「希望大家可以找我一起工作」，尤其先前與他合作過的林書宇導演，他已經積滿很多話想要跟導演說，期待他這次能好好享受這場電影盛會。