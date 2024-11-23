世界棒球12強超級循環賽23日傍晚中華隊也將再次迎擊日本，台北市府大樓1樓中庭架設250吋的LED大螢幕直播號召應援，引發大批球迷到場支持擠爆市府1樓。中場休息時間台北市長蔣萬安也上台帶領民眾，一同大喊「中華隊加油」，為台灣選手應援。

台北市府大樓今明兩日都在1樓中庭架設大螢幕直播，號召球迷跨海為中華隊加油，今天下午4點多就陸續有球迷到場卡位，更有不少球迷帶應援小物穿著球衣；下午5時半則有味全龍應援團兆亨、啦啦隊小龍女現身帶領民眾呼喊中華隊應援口號。

味全龍應援團兆亨、啦啦隊小龍女現身帶領民眾呼喊中華隊應援口號。（温予菱攝）

雖然1局下半被日本率先攻下4分，但在3局上半晚間6時59分中華隊成功破蛋獲得今日第1分，引發在市府觀看直播的球迷歡呼大喊。

中場休息時蔣萬安上台帶領民眾大喊，3次「中華隊加油」，整個環繞加油歡呼聲，並感謝今日到場的球迷，明天的冠軍戰，當然是關鍵，同樣在市府大樓1樓有現場直播應援，歡迎大家明天再來市府為中華隊加油，球迷回應大喊「好」。

蔣萬安介紹，今日特別邀請張奕、朱育賢母校重慶國中棒球隊學弟一同觀戰，今天也特別帶1本書，這是1本日本書，這是日本會輸，當然明天晚上也歡迎大家，不管準備壽司、章魚燒、拉麵、鰻魚飯各式各樣的日式美食，一起吃爆日本。

不過，王姓球迷反映，今天到市府與其他球迷、朋友感受應援氛圍真的很開心，但希望直播螢幕可以再大一點，或是如果天氣允許，希望明天可以在市民廣場直播，不然市府大樓1樓空間真得不夠，更指出球迷們已經滿到門口了。