台中農產品新時代來了！台中市農業局攜手大里區農會、外埔區農會，以及弘光科技大學食品科技系，利用在地原料創造了一系列天然果汁氣泡飲、霜淇淋和有機寧烏（黑豆）茶等特色產品。今（23日）在大里區農會國光花市舉辦試吃，大人小孩紛紛表示，「果香炸裂，超可口！」

這場「台中農產品加工加值開發聯合成果發表會」在大里區農會國光花市登場；農業局表示，隨著氣泡飲的爆紅，也輔導產區農會利用在地最優質的荔枝、水蜜桃、金香葡萄、蜂蜜和有機黑豆，開發了一系列創新健康飲品與甜點。

台中市農業局攜手大里區農會、外埔區農會與弘光科大創新研發一系列天然果汁氣泡飲、霜淇淋和有機寧烏（黑豆）茶等特色產品，23日舉辦成果發表會。（台中市農業局提供／馮惠宜台中傳真）

在弘光科技大學食品科技系特聘教授林麗雲以及行銷系副教授涂卉合作下，推出水蜜桃氣泡飲、荔枝氣泡飲、水蜜桃和荔枝霜淇淋，以及金香葡萄與黑豆茶，還有以使用龍眼及荔枝蜜源的高純度蜂蜜製成的蜂蜜汽泡飲，現場吸引許多小朋友一杯接一杯試飲，更有網美拿起霜淇淋自拍打卡。

農業局表示，台中不僅是水蜜桃和荔枝的產量大戶，還擁有最具代表性的金香葡萄品種。透過產官學三方合作，將這些寶貴的在地農產變身為符合現代需求的特色商品，不僅提升了農民收入，還讓消費者擁有更多選擇，滿足大家對新鮮、健康和創新的期待。