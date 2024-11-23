冬天到了，不少民眾都是「靜電專業戶」，可能摸個門把就被電到。對此，營養師高敏敏提醒，靜電有可能是健康警訊，6種人相對容易發生該情況，喝足水量、補充含水量高的蔬菜水果以及少吃利尿食物，有助於減少靜電發生。

高敏敏在個人粉專發文稱觸電的感覺其實是身體健康警訊，她舉例，過度勞累導致缺氧、水喝太少、皮膚乾燥、急性腸胃炎、大面積燒燙傷、糖尿病都有可能讓人體靜電狀況更頻繁，總而言之身體缺氧、缺水、冬天環境乾燥都容易累積多餘的正電荷，會讓人每天默默的亂放電。

此外，由於冬天一到，身體更容易缺水份，高敏敏也分享在冬天加強保濕的方法，首先是每天至少喝足夠「每公斤體重ｘ30c.c.」的水分，其次為少量、多次、慢慢喝，每次攝取200~400c.c.，因為一次補充大量水分，卻沒有一起補充鹽分的話，易造成電解質濃度不平衡，引起低血鈉症。

高敏敏還提到，可以吃含水量高的蔬果，如水梨、西瓜、冬瓜、絲瓜、小黃瓜等，它們不僅可以補充水分，豐富的維生素C也有助於肌膚修復；最後是少吃利尿食物，例如濃茶、咖啡、高鉀食物（香蕉、奇異果、地瓜葉、菠菜），適時的補充沒問題，但如果過量攝取會導致水分流失。