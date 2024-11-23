對於勞動部公務員因霸凌致死，政論節目主持人劉寶傑忍不住怒罵，連招魂都沒有，還糟蹋大體，絕對有報應！王瑞德怒稱，這件事情已經激起民憤，惡劣到極點，忍無可忍。姚惠珍眼眶泛淚表示，竟然還有民進黨網軍在洗風向，喪心病狂！

對於勞動部公務員因霸凌致死，資深媒體人王瑞德在《關鍵時刻》怒稱，民進黨賴清德如果不斬馬謖，就連孔明一起斬！以為把分署長謝宜容調走就算了？直屬長官蔡孟良就是下台，很簡單。

王瑞德怒罵，是誰拔擢謝宜良的？就是許銘春，許銘春廉價的道歉不夠。如果許銘春當高雄市長，謝宜良豈不是當高雄市勞工局長？豈有此理、忍無可忍！這件事情已經激起民憤，惡劣到極點還不認錯！

姚惠珍眼眶泛淚說，人都死了，還在搞綠色恐怖。民進黨中央有任何一個立委出面關切嗎？竟然還有民進黨網軍還在洗風向。現在全台灣人憤怒的是這位公務員被霸凌死諫，竟然還滅證，不讓死者招魂，喪心病狂！現在是民進黨當家，沒有幫死者講一句話，還想繼續執政？請先當一個「人」！

劉寶傑強調，舉頭三尺有神明，今天連招魂都沒有，魂魄不得安寧，糟蹋大體，「你絕對有報應！」

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