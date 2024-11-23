陸委會與台港經濟文化合作策進會（策進會）於21日舉辦了「香港文化在台灣」系列講座的第三場活動，主題為「飲食」，在台灣當代文化實驗場VERSE Bar＆Café舉行。九月茶餐廳創辦人林德灝（Andy）與台灣飲食作家蔡珠兒共同對談，吸引了大批觀眾參與。

陸委會副秘書長黃廷輝在致詞中表示，飲食是文化與歷史的縮影，透過食物可以感受到當地的生活方式和價值觀。他指出，策進會過去多次舉辦台港飲食文化交流活動，深受熱烈歡迎，並強調飲食文化對增進兩地理解的重要性。

蔡珠兒分享了她在香港近20年的生活經驗，介紹了香港飲食文化的多樣性，從五星級餐廳到路邊大排檔，展示了香港的國際化與多元特色。林德灝則談到了他在台灣創辦茶餐廳的心路歷程，並探討了如何還原香港的味道。兩位講者還討論了台港飲食的差異，並指出隨著港人移居海外，茶餐廳的文化象徵也發生了變化，許多海外茶餐廳更像咖啡廳，與傳統庶民飲食的形象有所不同。

陸委會表示，參與講座的人潮非常熱烈，兩位講者與現場嘉賓也互動熱絡，為與會者帶來豐富有趣的討論及活動體驗。也歡迎關心港台文化的朋友們支持後續推出的各式講座，彼此交流激發出更多活動創意。