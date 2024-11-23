2024屏東聖誕節以「歐風童話」為主題。（羅琦文攝）

2024屏東聖誕節隧道長廊沈浸在冰晶世界中。（羅琦文攝）

2024屏東聖誕節隧道長廊沈浸在冰晶世界中。（羅琦文攝）

2024屏東聖誕節23日晚間6時盛大點燈，今年以「歐風童話」為主題。（羅琦文攝）

2024屏東聖誕節23日晚間6時盛大點燈，每一處都是精彩打卡點。（羅琦文攝）

2024屏東聖誕節，水上芭蕾天鵝湖相當浪漫。（羅琦文攝）

2024屏東聖誕節，充滿歡樂喜慶。（羅琦文攝）

2024屏東聖誕節展示18組大型燈飾、6項主題活動。（羅琦文攝）

2024屏東聖誕節23日晚間6時盛大點燈，今年以「歐風童話」為主題，特別推出雙主燈，燈區從屏東公園擴展至火車站與周邊道路，展示18組大型燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成南台灣最大童話世界。假日晚間每整點鐘有一場雪花紛飛，超浪漫的絕美初雪。

2024屏東聖誕節由屏東縣長周春米、美國在台協會高雄分處長張子霖、及各級地方代表共同點燈，全區燈飾隨著音樂點亮，「聖誕童話屋」的咕咕鐘啟動、椰林大道上的「冰雪世界」飄下浪漫的白色雪花，揭開聖誕歡樂序幕。

屏東聖誕節還來了特別佳賓，縣府今年7月曾協助尋根的日本灣生後裔滝川恵光衣女士，陪同82歲的姨婆重松孝子再次到訪，重松孝子在屏東出生，離開台灣回到日本時還不到3歲，時隔80年再度踏上屏東土地，聽到縣府同仁說「歡迎回家」非常感動。滝川恵光衣等人也參加屏東聖誕節，覺得活動氣圍很棒，範圍很大好像逛不完。

周春米表示，屏東聖誕節是南台灣年末最大盛事，去年吸引超過80萬名民眾參與，今年首次擴大燈飾範圍，推出雙主燈，分別在屏東公園「聖誕童話屋」與屏東火車站「聖誕村」，搭配燈光秀定時展演，讓旅客們一下車站就感受到濃厚的節慶氛圍，到達主場域屏東公園的沿路還有燈光藝術可拍照打卡，18組夢幻燈飾將一路點燈至明年1月1日，歡迎全國大小朋友一同來屏東歡度耶誕節。

縣府傳播暨國際事務處表示，20日試燈時已經吸引不少民眾爭相拍照，除了有眾人期待的周末限定飄雪秀，還有19米高、結合公園內的自然樹木創造專屬屏東的「願望樹」。活動期間每晚6點至10點分別有5區不同型態燈光秀輪番展演，包括屏東火車站前水池的「聖誕村」每15分鐘展演一次；位於屏東公園內的「聖誕童話屋」每30分鐘展演一次、「松鼠公爵城堡」每5分鐘一次、「奇幻夢遊」每10分鐘一次、「恬然入夢」每3分鐘一次。

傳播處表示，為讓賞燈民眾好逛、好買一次滿足，中華路沿街以及屏東第一銀行外牆佈置絢麗的燈飾，為中華商圈增添色彩，更首度在23日、24日連兩日封街舉辦「中華一條街市集」，集結文創手作、特色美食、甜點等超過70攤特色攤位，讓賞燈民眾好逛又好買。

縣府表示，活動期間民眾除可到服務台兌換紀念品「驚奇魔法棒」，還有多項主題活動，包括4間特色賣店販售熱可可、造型馬林糖、法式鹹派及可麗露等暖心美食、限定的聖誕拍貼機、每周末耶誕老公公的歡樂遊行派對隨機發放驚喜。另於12月20日至22日共3天，在田徑場前廣場舉辦聖誕市集村，販售特色風格餐飲、異國元素文創品等，歷年「屏東十大伴手禮」獲選商家也會設攤，與民眾共度歡樂的聖誕節周末。