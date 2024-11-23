切洋蔥是個苦差事，總讓人淚流滿面，有人甚至出動護目鏡抵擋洋蔥強大的催淚威力。美國一名急診科醫師最近在社群平台發布短片分享1招簡單的因應之道，用一張餐巾紙就能做到，推薦給廣大網友試試。

美國《紐約郵報》報導，近期TikTok有一名女網友發布短片抱怨切洋蔥時「哭到不行」，引起美國加州急診醫師惠汀頓（Joe Whittington）注意。惠汀頓本月初在超過210萬人追蹤的個人頻道講解為何切洋蔥會讓人淚流不止，同時分享一招切洋蔥不流淚的方法。

惠汀頓說，洋蔥切開時釋放的硫化合物會與洋蔥裡的酵素產生作用，並且形成一種會刺激眼睛的氣體。這種害人淚流滿面的罪魁禍首叫做「丙硫醛-S-氧化物」（propanethial S-oxide），它是洋蔥避免遭動物吃掉的「自保機制」。蔥是個大家族，惠汀頓說，上述與硫化合物產生化作用的酵素，白洋蔥、黃洋蔥、紫洋蔥含量較多，甜洋蔥、青蔥的含量較少。

有些人會把切完的洋蔥趕緊泡水，也有人把洋蔥擺在水裡切。惠汀頓說，水分能夠吸引洋蔥切開之後冒出的「催淚氣體」，有助於降低刺激程度。惠汀頓建議，在洋蔥旁邊放置用水浸濕的紙巾，就能像「磁鐵」一樣吸走丙硫醛-S-氧化物。

《紐約郵報》指出，這個技巧2021年就有烹飪網站Kitchn的駐站作家托姆奇（Naomi Tomky）分享。她指出，她把濕紙巾鋪在洋蔥底下，慢慢切碎洋蔥，「什麼都沒發生，沒有流淚，沒有逃出廚房，什麼事都沒有」。不過，美食網站Mashed去年2月報導，只要把濕紙巾稍稍挪離洋蔥，「哪怕只有1吋」，都可能讓溼紙巾變得毫無作用。

除了「水攻」與護目鏡，切洋蔥時降低眼部受刺激程度的撇步還包括洋蔥冷凍之後再切、保持洋蔥根部完整、在切菜板旁邊打開電風扇、使用超級鋒利的刀子快速切完。或者，直接改用新品種的不流淚洋蔥sunion。