國道1號楊梅交流道，北出往埔心、楊梅方向，每到交通尖峰時刻總會湧入大量車潮，導致台1線回堵，為改善地方上長久以來的問題，國民黨籍立委涂權吉針對交流道北出匝道改善工程舉辦說明會，盼蒐集地方意見後進行全面改善。（高公局提供／廖姮玥桃園傳真）

國道1號楊梅交流道，北出往埔心、楊梅方向，每到交通尖峰時刻總會湧入大量車潮，導致台1線回堵，為改善地方上長久以來的問題，國民黨籍立委涂權吉針對交流道北出匝道改善工程舉辦說明會，盼蒐集地方意見後進行全面改善。交通部高速公路局北區養護工程分局回應，將整併楊梅、埔心2匝道後，擴大路口改為4線道，預計2025年底完工。

涂權吉說，國道1號楊梅交流道埔心、楊梅出口，因與台1線及裕成路交會，交通尖峰段車多、號誌多路口複雜，經常回堵，早已成為地方頭痛問題，卻遲遲無法獲得改善，經地方、高公局研議，將車流集中並改為4線道，往楊梅、埔心各2線道，減少路口過多、車流動線雜亂的現象，藉由車流整合、加大道路，不僅能將尖峰時段的車輛進行分流，也能大幅降低回堵的問題。

涂權吉提到，辦理說明會將民眾意見廣為蒐集，並讓高公局在研議改善計畫時，能將民眾的意見納入改善的參考，共同解決交通問題，讓楊梅地區長久的問題得到改善，也能讓地方交通更安全。

高公局回應，該路口長期存在與省道機慢車衝突的問題，若下交流道車輛愈右轉裕成路也會造成匝到車輛回堵，高速公路局在既有空間上進行埔心匝道，將整併楊梅、埔心的2匝道後，擴大路口改為4線道，為右轉埔心2線道、左轉楊梅2線道，並簡化過多號誌避免車流回堵，可有效降低回堵塞車的問題，同時透過號誌調整，讓出口更安全，讓車流遠離育成路口減少車輛與省道的機慢車、右轉育成路的車輛的衝突，避免事故增加，工程預計2025年底完工，總經費約1400萬元。