勞發署員工輕生案持續延燒，前勞動部長許銘春批民進黨立委林淑芬指控並非事實。林淑芬今（23日）再爆料，許銘春使用公帑開個人演唱會，辦公室主任鄭素玲則強迫台下公務員用手機點燈、吹哨鼓掌助興，如同歌手周杰倫的演唱會。前立委蔡正元表示，他一看傻眼，許銘春居然花勞工的錢來幫自己辦演唱會。

蔡正元今(23日)在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，林淑芬今天爆料一件事。他一看傻眼，時任勞動部長的許銘春為了慶祝性平等工作法通過20周年，就花了就業安定基金的錢，辦了一場所謂的音樂會來紀念。陳菊就坐在底下，台上剛開始演奏沒什麼人唱歌，許銘春壓軸唱了35分鐘。

蔡正元接著表示，他不懂，花勞工的錢來幫自己辦演唱會，林淑芬批評的有道理。他質疑，唱歌給陳菊聽，拍拍老闆的馬屁，以後升官方便，還可以選高雄市長？

蔡正元更酸說，他樂意而且歡迎民進黨提名許銘春選高雄市長，樂觀其成，這麼了不起的人，怎麼可以不提名她。

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