第61屆金馬獎今(23日)晚間在台北音樂流行中心舉行，稍早一開場由主持人劉冠廷帶來表演，他一度要作勢跳舞，接著自嘲自己根本不會唱歌跳舞，鏡頭立刻跳到台下曾擔任2022年金馬獎主持人的謝盈萱，暗諷她當年的表演，謝盈萱秒接哏擺臭臉，笑翻全場，劉冠廷立刻道歉說：「是我爛！」

謝盈萱過去曾任2022年金馬獎主持人，並帶來一曲〈謝謝儂〉，結果評價兩極。劉冠廷稍早秀出張震過去演出過電影的劇照，秀著秀著突然曬兒，分享起「小太陽」的照片，感慨說：「每次看著他，都在想我是怎麼走向演員這條路的呢」，接著突然放起音樂，劉冠廷跳了兩步後說：「欸！算了算了，我不太會，對不起，我剛才只是覺得開場應該要有一個熱鬧的歌舞」。

謝盈萱被劉冠廷諷刺到擺起臭臉。（圖／翻攝自MyVideo、LINE TODAY）

劉冠廷說：「但我突然意識到我不是一個很會唱歌、不是很會跳舞的金馬主持人」，結果鏡頭轉向坐在評審團的謝盈萱，她下秒收起笑容，覺得被冒犯諷刺，劉冠廷立刻道歉說：「學姐學姐很棒，是我爛！我就爛！學姐不好意思，是我爛！」謝盈萱隨即拿起麥克風，再度唱了一句：「謝謝儂！」引來全場拍手，劉冠廷又補刀說：「謝謝學姐不唱歌」。

吳君如被劉冠廷點名後也擺臭臉。（圖／翻攝自MyVideo、LINE TODAY）

接著，劉冠廷介紹吳君如時，先脫口說：「天啊，是吳君如嗎？好久不見！」接著改口：「不對，我們根本沒見過，但是『我小時候』常常看妳的電影」，鏡頭此時又轉往吳君如的臉，吳君如也收起笑容擺起臭臉，劉冠廷立刻討好說：「可惜妳沒有演《角頭》，不然我不相信有人打得過『洪興十三妹』」，才讓吳君如露出滿意表情驕傲微笑。