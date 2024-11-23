化腐朽為神奇！桃園市消防局第四大隊龍潭分隊1名高救技術員林宗翰，改造閒置安妮賦予新價值。（消防局提供／廖姮玥桃園傳真）

化腐朽為神奇！桃園市消防局第四大隊龍潭分隊1名高救技術員林宗翰，改造閒置安妮賦予新價值。（消防局提供／廖姮玥桃園傳真）

化腐朽為神奇！桃園市消防局第四大隊龍潭分隊1名高救技術員林宗翰，改造閒置安妮賦予新價值。院前救護技術不斷進步，相關訓練設備及耗材也不斷推陳出新，消防局近年來陸續採購電子安妮後，各分隊內歷經十年以上訓練歷史的插管安妮使用率便大不如前，林宗翰因受到去年危急氣管道訓練課程啟發，遂利用分隊內閒置舊有安妮進行改造，使其增加訓練抽吸功能，賦予已屆淘汰的器材新的價值。

林宗翰隊員表示，從去年6月間參加一場危急氣管道訓練課程中，看到插管安妮能進行液體抽吸插管而感到新奇，便思考如何將此次經驗帶給分隊其他同仁。由於此設備嘔吐插管模擬器S.A.L.A.D. Simulator要價不斐，故開始思索進行改造分隊內現有器材的可能性。

林宗翰說，歷時半年，經過不斷嘗試及改裝，運用各種可簡易取得的材料改造後，一具可模擬咽喉中有液體的安妮便由此誕生。利用按壓瓶壓頭的連續輸液模擬OHCA現場最惱人狀況，從食道源源不斷而出的血液或是穢物，利用楊克氏抽吸管連續抽吸建立乾淨的咽部環境，同時進行氣管內管插管保護呼吸道，從而解決在過往在此情境下無法插管的窘境，並且此技術在於龍潭分隊OHCA案件出勤已有操作實績。在更多先進功能性的訓練器材不斷陸續採購的今天，舊有的器材裝備是否可以透過一些巧思來重新活化價值，甚至可以勝任新技術的訓練裝備。

龍潭分隊分隊長莊易濃表示，林宗翰在分隊救護中一直扮演著領導者的角色，對救護這塊竭盡心力且持續精進，這次對於改造閒置安妮他也是獨挑大樑，親力親為。這次案例也已鼓勵他投稿至消防署消防季刊，望能拋磚引玉，藉此提升整體救護技術及能量。