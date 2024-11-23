整理期間還要「付租金」！有女網友PO出租屋網上鄰近士林捷運站旁的房子，房子14坪且有2房1廳1衛，重點租金才1萬元，看似相當划算，但是她一見房子內堆廢棄物，甚至，廁所內的洗手台與馬桶，不僅有丟棄的瓶罐，還有污漬，髒亂不堪的屋況，讓她相當傻眼。

一名女網友在社群平台「Threads」發文，並分享租屋網的照片，從曝光資訊可見，一間2樓頂樓加蓋的出租房位於台北市士林區，且離士林捷運站只有55公尺，而該間出租房是14坪，格局是2房1廳1衛，租金為1個月1萬元，房東也在租屋資訊附註「最短租期一年，可隨時遷入」，不過，另外還有一點便是「環境需要自行清潔、丟棄」。

然而，女網友看了照片後直呼「這個出租房，會不會太猛...沒有想到會在租屋網看到這個景象」，從照片可見，出租房的客廳堆滿垃圾，連可以走的空間都沒了，且廁所的洗手台還推滿瓶罐，馬桶則是有明顯的污漬，整間房子髒亂不堪。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「價格很便宜，但是屋況...」、「這位房東不演啦？只會漲租金和漲電費，還會凹人家把垃圾屋清理啦？」、「他給我一萬我都不要」、「這晚上來看到真的是廢墟探險了吧」、「給他一萬塊還要幫他清垃圾喔」、「整理期間還要付租金，要先噴10萬吧」。