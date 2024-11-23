今年金馬獎紅毯星光熠熠，「紅毯五美」禮服暗藏玄機，把裸露性感放在側面和裸背上，正面看似平淡，但翩然轉身之際，讓人眼睛為之一亮，驚喜連連；男星的禮服雖難有太大變化，但身上佩戴的領結、珠寶與腕表，則是吸睛的決勝關鍵。

今年的「金馬紅毯五美」由張榕容領銜，以《鬼才之道》入圍女配角的她身穿一襲GUCCI黑色晚禮服搭配De Beers珠寶，結構感強烈卻顯輕盈，如絲般貼身剪裁和美背全裸勾勒張榕容的姣好身材，尤其當晚紅毯吹起陣陣強風，曳地連身罩袍肩帶飄起，讓人聯想到振翅揚帆的意象，加上足蹬一雙GUCCI經典Bamboo竹節元素高跟鞋，有著步步高昇的意涵，帶來好兆頭。

張榕容穿GUCCI黑色晚禮服搭配De Beers珠寶，曳地連身罩袍肩帶飄起，有振翅揚帆的好兆頭，與陳柏霖一起走紅毯。（金馬紅毯攝影／羅永銘、陳俊吉和杜宜諳）

劉奕兒身穿VERSACE黑色禮服搭配海瑞溫斯頓珠寶走紅毯，搭配可愛俏皮的赫本頭，時尚造型滿分。（金馬紅毯攝影／羅永銘、陳俊吉和杜宜諳）

以《女兒的女兒》入圍最佳女配角的劉奕兒身穿VERSACE黑色蕾絲亮片禮服、佩戴海瑞溫斯頓（Harry Winston）珠寶走紅毯，同樣也是裸肩裸背的性感造型，超長的曳地裙襬展現女王氣勢，搭配可愛俏皮的奧黛莉赫本頭，時尚造型滿分。

夏于喬穿LOEWE寶藍色禮服搭配De Beers珠寶，機關巧思則藏在兩側和美背全裸，十分性感。（金馬紅毯攝影／羅永銘、陳俊吉和杜宜諳）

夏于喬穿LOEWE寶藍色禮服搭配De Beers珠寶走紅毯，正面為高領設計，機關巧思則藏在背面，兩側和背面全裸，一覽無遺，讓瘦身有成的夏于喬顯得更加性感迷人，與她在銀幕接地氣的鄰家女孩形象有很大的反差，紅毯表現令人刮目。

曾沛慈穿Sophie Couture高訂禮服搭配寶格麗珠寶，流露飄飄仙氣。（金馬紅毯攝影／羅永銘、陳俊吉和杜宜諳）

以《BIG》入圍最佳女配角曾沛慈穿亞塞拜然服裝設計師Gunel Babyeva創立的Sophie Couture高訂服裝品牌，白色透明絲紗上蕾絲繡滿水鑽，奢華破表，再加上要價破千萬的寶格麗（BVLGARI）珠寶，流露飄飄仙氣。

吳君如穿黑白對比的禮服搭配CHAUMET珠寶，與她在紅毯上爽朗笑聲一樣充滿渲染力。（金馬紅毯攝影／羅永銘、陳俊吉和杜宜諳）

以《我談的那場戀愛》入圍最佳女主角的吳君如身穿一襲絲綢禮服走紅毯，正面看是白色禮服，但玄機藏在背後，一轉身背面則是黑色禮服，黑白對比的趣味，與她在紅毯上爽朗笑聲一樣充滿渲染力，她佩戴的CHAUMET珠寶全套要價8800萬，笑說老公允諾她若沒得金馬獎，就要送她身上的CHAUMET珠寶，因此不管吳君如是否得獎，都將滿載而歸。

陳柏霖穿Peter Wu羊皮外套搭香奈兒Monsieur De CHANEL腕表和Timeless胸針。（金馬紅毯攝影／羅永銘、陳俊吉和杜宜諳）

許光漢穿FENDI男裝走紅毯，襯衫領與背心為異材質布料，有「類領結」的視覺趣味。（金馬紅毯攝影／羅永銘、陳俊吉和杜宜諳）

遠道來台的阿部寬穿黑色正式禮服搭黑色領結走紅毯，是絕不會出錯的選擇。（金馬紅毯攝影／羅永銘、陳俊吉和杜宜諳）

今年的紅毯男星也不遑多讓，遠道來台的阿部寬穿黑色正式禮服搭黑色領結走紅毯，是絕不會出錯的選擇。陳柏霖穿Peter Wu羊皮外套搭香奈兒Monsieur De CHANEL腕表和Timeless胸針，並將胸針別在領口上，帥氣破表。許光漢穿FENDI男裝走紅毯，襯衫領與背心為異材質布料，也有「類領結」的視覺效果，別具巧思創意。