台灣啦啦隊女神林襄，一結束昨天工作後連夜搭機，飛奔到東京巨蛋觀看今（23日）晚中華隊和日本的比賽。結果現場轉播單位，一照到林襄和其他啦啦隊女孩的超香畫面後，日本網友立刻刷爆論壇，紛紛直呼太讚了，就連日本媒體都盛讚是「世界的美女」降臨東京巨蛋。

今晚台日大戰雖然無關勝敗，確定兩隊將在明晚冠軍戰再次碰頭，但現場仍吸引上萬名觀眾到場加油應援，台灣球迷也希望能夠親眼見到中華隊擊敗日本，斬斷對方的連勝。反觀日本網友倒是一派輕鬆，幾乎沒有在看球，通通都在關注台灣的啦啦隊的鏡頭。

為此，日本論壇《5ch》的實況文中，除了評價自家球員的表現以外，其他大部分都在討論台灣啦啦隊，特別的是，鏡頭一照到林襄，就讓網友們通通嗨翻，直呼：「好可愛！」、「羨慕台灣有啦啦隊」、「我們的啦啦隊去哪了？」更有人直言，台灣把啦啦隊放在觀眾席上實在太可惜。

日本網友一看到台灣啦啦隊的畫面，紛紛狂刷可愛、太美等形容詞。（圖／翻攝《5ch》論壇）

不過，也有日本網友大讚台灣應援文化，「雖然方式有所不同，但看來台灣人比日本人更喜歡棒球。」、「不知道台灣啦啦隊有買到明天的票嗎？」、「儘管比賽很無聊，但還是有不少日本人支持台灣。」此外，就連日本媒體《full-count》都以「世界的美女」來形容林襄降臨在東京巨蛋。