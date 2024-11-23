苗栗地方法院近日宣判一起性騷擾案件，前苗栗地檢署謝姓觀護佐理員，因性騷擾一名社會勞動人，依修正前《性騷擾防治法》第二十五條第一項，判處有期徒刑6個月，得易科罰金。可上訴。

判決指出，謝男原任職於苗栗地檢署，負責監督社會勞動人執行勤務。案發於111年10月11日，當天上午10時許，謝男結束在苗栗縣頭份市一場社區宣導活動後，藉故邀請被害人至其車內傳送活動照片。在車內後座，趁被害人毫無防備之際，觸摸對方臀部及胸部各一下，被害人當場反抗並迅速下車。

事後，被害人因擔心自身安危及勞動進度，起初未立即報案。直至聽聞謝男曾對其他社會勞動人有類似不當行為後，決定向苗栗地檢署申訴，並向警方報案揭發事件。

法院審理期間，被害人於偵訊及庭審中均具結詳述案情，描述遭性騷擾的過程具體且一致，並無矛盾之處。被害人表示，案發後曾向其他社會勞動人提及，並因事件受到心理影響，甚至向同事請求協助留意謝男行蹤。經查，被害人與謝男間並無仇隙，且被害人提出指控需承受名譽受損及法律風險，無故誣陷的可能性極低。

此外，多名證人證述，案發後曾聽聞被害人傾訴謝男「邀她去開房間，還有摸她的胸部」性騷擾的經歷，並注意到其情緒不安的表現。這些供詞與相關調查報告相互印證，進一步佐證謝男的性騷擾行為。

謝男在庭上否認性騷擾，僅承認案發當時與被害人在車內討論工作事宜，並辯稱當時手臂不小心碰到對方。但法院認為其陳述與被害人、證人證詞不符，缺乏說服力。法院最終依《性騷擾防治法》判處謝男有期徒刑6月，可易科罰金。可上訴。

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