「一生只有一次的新人獎」，是許多新進演員夢寐以求的獎項，第61屆金馬獎最佳新演員獎入圍者，今年競爭依舊相當激烈，最後由年僅11歲的鄭又菲以電影《BIG》奪下最佳新演員獎，得知得獎那刻後，她一度哽咽到說不出話來，更允諾「會繼續當演員」。

第61屆金馬獎最佳新演員獎入圍者，包括《破浪男女》梁湘華、《BIG》鄭又菲、《相遇的優雅》林政勳、《莎莉》湯詠絮、《空房間裡的女人》余艾洱，最後由年紀最小的鄭又菲奪下此獎，當得知獲獎那刻，鄭又菲難以置信地走上舞台領獎，當從頒獎嘉賓手上接下獎項後，立刻感動到熱淚盈眶，還一度哽咽到講不出話來。

鄭又菲哽咽承諾會「繼續當演員」。（圖／杜宜諳攝）

鄭又菲上台致詞時，激動感謝金馬獎、評審以及導演魏德聖，「感謝魏德聖導演看見我、選擇我，讓我演出『源源』這個角色，得到第一次拍電影、第一次看見自己光頭，第一次得金馬獎」，也稱，因為有《BIG》大家庭的照顧，以及父母等所有人的支持，持續給她鼓勵、機會，「未來會繼續演戲，挑戰不一樣的角色 ，我是最佳新演員鄭又菲，請多多指教」，在劇中飾演媽媽的曾沛慈看到她得獎，在台下也忍不住哭出來，可見兩人在拍戲過程培養出好感情。

鄭又菲難掩激動情緒，當著所有人面前放聲尖叫。（圖／杜宜諳攝）

鄭又菲在後台接受聯訪時，她表示看到入圍影片介紹其他入圍者時，覺得每位哥哥姐姐都很厲害，想說應該不會是自己吧，還把手機拿給曾沛慈保管，提及在劇中最難演的片段，她指出在病房裡的最後一場，導演希望她很平靜離開不要哭，沒想到自己卻哭了一個多小時，主要是不了解「為何演員要死掉」，她也強調想一直朝演員之路邁進，嘗試不同的角色，更展現超齡、成熟表現直呼：「沒有想要給什麼獎勵，得獎就是最大的獎勵」，最後更難掩激動情緒，在現場當著所有人面前放聲尖叫。