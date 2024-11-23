薄瓜瓜新娘許惠瑜素顏模樣。 （取自多倫多媽媽部落格）

薄瓜瓜台灣老婆許惠瑜昔日開講學經歷大公開 自曝曾在故宮任職

薄瓜瓜與台灣羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜的婚宴，23日在新竹縣新埔鎮的The One 南園人文客棧舉行，新娘許惠瑜過去的自我介紹影片、學經歷以及南園婚宴的身影也曝光！

中共中央政治局前委員、重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜與台灣羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜的婚宴，23日在新竹縣新埔鎮的The One 南園人文客棧舉行，當天上午媒體大陣仗守在南園大門，由於位處隱蔽、門禁森嚴，有媒體試圖用空拍機拍下婚宴場景，但南園出動干擾槍遮蔽訊號，讓空拍機失控。

傳出薄瓜瓜夫婦為婚宴包場3天，南園為迎接薄瓜瓜貴賓，戒備森嚴，媒體僅能守在大門口，並於周邊樹林間尋找空隙拍攝，一度因現場記者比入場賓客還多。由於無法靠近婚宴場地，有媒體採用空拍機試圖拍攝婚宴現場情形。

不過南園也早有準備，在媒體正在空拍時，出現訊號消失、空拍機失控，並發現有工作人員出動兩支干擾槍屏蔽空拍訊號。

薄瓜瓜新娘許惠瑜相貌曝光（穿紅衣者）。（取自中天）

但《中天新聞》記者還是遠拍到新娘許惠瑜模樣，身穿紅色禮服，秀髮盤起，高貴優雅。

另外，許惠瑜昔日自我介紹的影片也曝光，英文名字叫Deffany，15歲赴英國念高中，倫敦大學畢業，紐約哥倫比亞大學碩士。曾任職於蘇富比拍賣、古根漢博物館、太陽馬戲團，也曾在台北故宮工作過，從事教育和策展。