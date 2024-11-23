桃園市青年事務局舉辦守護不迷網對談沙龍講座，以媒體識讀、網路資訊安全及網路霸凌為主軸，吸引上百位民眾參與。（青年局提供／廖姮玥桃園傳真）

桃園市青年事務局舉辦守護不迷網對談沙龍講座，以媒體識讀、網路資訊安全及網路霸凌為主軸，吸引上百位民眾參與。（青年局提供／廖姮玥桃園傳真）

桃園市青年事務局舉辦守護不迷網對談沙龍講座，以媒體識讀、網路資訊安全及網路霸凌為主軸，吸引上百位民眾參與，現場並同步於青年局臉書直播，線上線下共同探討數位時代的網路挑戰。並邀請專業講師及網路人氣創作者，從多元視角探討「媒體識讀與假資訊辨別」及「遠離社群焦慮與網路霸凌」2大課題。

講座一開始由台灣事實查核中心副主編陳培煌及網路名人High咖邱志恒主講，聚焦於假消息及網路詐騙的破解方法，陳培煌實作「五大簡易查證技巧」，如使用Google智慧鏡頭、檢索資料及網路工具，教導青年辨別資訊真偽。邱志恒則以幽默風趣的方式，分享自己在社群媒體上的經驗，幫助青年理解如何提高媒體敏感度。

接著由少年調查保護官吉靜如及網紅凱蒂老師帶來感性分享，探討網路霸凌與社群焦慮的影響。凱蒂老師談及個人經歷，鼓勵青年專注於自身生活，用正面行動回應惡意言論。吉靜如則從法律角度分享實用的處置建議，包括截圖存證、向師長反映、報警求助及檢舉違規行為，提醒青年善用法律工具保護自身權益。

青年事務局局長侯佳齡表示，隨著數位化與自媒體時代的來臨，資訊的取得、再製及傳播越來越迅速，雖然帶來便利與機會，但同時也隱藏著假消息、網路霸凌及社群焦慮等潛在危機。侯佳齡強調，網路公民素養的培養至關重要，希望透過名人及專家對談，協助青年建立應變能力，養成正確心態，迎接資訊爆炸的網路世代。