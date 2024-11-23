第61屆金馬獎頒獎典禮今（23日）晚舉行，雖強遇世界12強的台日大戰，但現場星光熠熠依舊引發不少話題。26歲新生代女星王淨古靈精怪性格，演出電影《鬼才之道》備受關注，雖然無緣角逐本屆影后，但她與搭檔陳柏霖也以頒獎人姿態現身典禮，頒發「最佳造型設計」、「最佳美術設計」兩個獎項，一上台立刻吸引全場目光。

王淨一身簡約黑色禮服小露香肩登場，陳柏霖則是一身帥氣黑色皮西裝，兩人合體畫面養眼，一起頒發「最佳造型設計獎」以及「最佳美術設計獎」，兩個獎項皆由王淨、陳柏霖皆有出演的電影《鬼才之道》奪下，讓兩人當場興奮到說不出話。

「最佳美術設計」由《鬼才之道》王誌成 （左）、梁碩麟（右）奪下。（圖／金馬執委會提供）

「最佳造型設計獎」由《鬼才之道》施筱柔拿下。（圖／金馬執委會提供）

不過，王淨與陳柏霖雙方皆無緣入圍第61屆金馬獎，兩人也展現自黑幽默在台上公開互動，互虧對方沒有入圍，逗樂台下觀眾。

據悉，電影《鬼才之道》揚名國際，拿下多倫多國際影展午夜單元觀眾票選獎亞軍、美國奧斯汀奇幻電影節觀眾票選奬殊榮，國際聲勢氣勢如虹，如今金馬也抱回獎項，屢次獲得國內外大獎肯定。