勞發署北分署吳姓公務員輕生，疑遭時任分署長謝宜容霸凌。謝宜容上任僅1年8個月，高達81人離職，謝宜容透過影片鞠躬道歉。民進黨新北市議員李宇翔爆料表示，有人為了逃離北分署，就用降調的方式。謝宜容就告訴那個人說6個月後再說，甚至跟未來的續用機關說，6個月後才要放人，結果最後調離北分署的機會都沒了。

李宇翔22日在《新台派上線》節目中透露，北分署所有公文、所有人的升遷，都要經過謝宜容。甚至於她的主管已經換過一輪了，有一些人為了逃離北分署，就用降調的方式。謝宜容怎麼整人家？就告訴那人說，你要降調沒關係，6個月後再說；謝宜容甚至跟未來的續用機關說，6個月後才要放人。

李宇翔接著表示，謝宜容還會去搞別人。所以有一些人被搞到最後，那個續用機關說，你到底有沒有要來？結果調離北分署的機會都沒有了。

針對那位吳姓公務員輕生，李宇翔認為，謝宜容囂張跋扈，總統跟行政院長都已經出來道歉了。他看了謝宜容的聲明，真的非常氣憤，謝宜容的聲明看起來有道歉，實際上她對吳姓同仁輕生，是完全切割。

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