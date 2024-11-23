明天（24日）基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，其中在東北部地區有局部較大雨勢發生的機會，大台北、東部及東南部地區有零星短暫雨，清晨受東北季風影響，各地低溫約18到22度，感受上仍有些涼意。氣象署預報員張竣堯表示，下周二（26日）鋒面通過後，到下周三（27日）清晨溫度開始下降，最冷的時間點應在下周三晚間到下周四（28日）的清晨，低溫會在13度到18度之間，部分空曠地區更有可能到11度至12度。

氣象署預測未來溫度趨勢。（氣象署提供）

氣象署預測未來降雨趨勢。（氣象署提供）

明天清晨受東北季風影響，各地低溫約18到22度，感受上仍有些涼意；白天起東北季風稍減弱，高溫在北部及東半部約21到25度，中南部地區約27到28度；馬祖氣溫為17到19度，金門18到22度，澎湖21到23度；天氣方面，迎風面的基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，其中在東北部地區有局部較大雨勢發生的機會，大台北、東部及東南部地區有零星短暫雨，桃園以南地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣象署指出，下周一（25日）東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，降雨較少，僅基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大台北、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周二鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降；北台灣有短暫陣雨，東部、東南部地區有局部短暫陣雨，中部地區及南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周三東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，下半天水氣漸減少，逐漸轉乾冷。

據《三立新聞網》報導，中央氣象署預報員張竣堯表示，下周二鋒面通過後，到下周三清晨溫度開始下降，下周三白天各地約在18度到24度，最冷的時間點應在下周三晚間到下周四的清晨，各地低溫會在13度到18度之間，部分空曠地區更有可能下探到11度至12度。

下周四、下周五清晨持續受冷空氣影響，且局部可能有輻射冷卻，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，下周五白天至下周六（30日）冷空氣稍減弱，各地氣溫稍回升，中南部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東半部地區零星降雨。溫度方面，北部及東北部13~21度，花東15~22度，中南部15~26度；澎湖20~21度，金門16~20度，馬祖15~16度。