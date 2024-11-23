台中市府於府前廣場直播台日棒球賽事，市長盧秀燕在現場發送台中太陽餅，現場湧入大批市民「吃爆太陽餅，嗑日挺中華隊！」（台中市府提供）

台中市府於府前廣場直播台日棒球賽事，市長盧秀燕在現場發送台中太陽餅，現場湧入大批市民「吃爆太陽餅，嗑日挺中華隊！」（台中市府提供）

「世界12強棒球錦標賽」超級循環賽23日晚間由中華隊出戰地主日本隊，台中市府於府前廣場直播賽事，市長盧秀燕在現場發送台中太陽餅，號召球迷「吃爆太陽餅，嗑日挺中華隊！」現場湧入逾萬人次集氣，加油聲此起彼落超熱血。

中華隊晉級冠軍戰，創下我國在棒球三大賽的最佳戰績，市府晚間在府前廣場直播賽事，包括市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、立委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋、市議員劉士州等人皆到場共同為中華隊加油。

盧秀燕於現場發送限量太陽餅，熱血吶喊「吃爆太陽餅，嗑日挺中華隊！」更與民眾開心互動喊口號。她表示，全國最大的直播場地在台中，民眾一起為中華隊加油！

運動局說明，今晚府前廣場直播吸引逾萬人次，場面十分壯觀，明日冠軍戰更是至關重要，府前廣場會繼續直播，每一場賽事都將會是難得的歷史紀錄，力邀市民朋友繼續到現場用氣勢助攻中華隊，明天會繼續發送太陽餅及台灣茶，美食應援為中華隊加油！