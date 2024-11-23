第61屆金馬獎23日晚間於台北流行音樂中心舉行，稍早由香港影后吳君如與男神許光漢共同頒發最佳原著劇本及改編劇本，難得與小鮮肉同台頒獎，也讓吳君如一出場就顯得有些緊張，甚至當場忘記頒獎詞，沒想到下秒脫口一句話，立刻笑翻現場來賓及網友。

吳君如睽違21年再度以《我談的那場戀愛》問鼎金馬影后，同時她也擔任頒獎人與許光漢同台，出場後吳君如原本要講出先前擬好的頒獎詞，怎料她講了幾句卻突然支支吾吾，直接在重大頒獎典禮上忘詞，現場瞬間空氣凝結，許光漢也面露尷尬神情，不知如何是好，還說「君如姐，這是妳的台詞啊」。

吳君如頒獎現場激吻小鮮肉，約許光漢看自己電影。（圖／金馬執委會提供）

沒想到話鋒一轉，吳君如提起《白雪公主》，表示白雪公主最後因為王子的親吻而甦醒，暗示自己也需要一個吻，一旁的許光漢馬上以借位方式直接在台上激吻，親完後吳君如立刻大喊「白雪公主終於醒過來了」，並脫口一句：「你知道為什麼劇本這麼重要嗎？劇本爛根本演不下去。」原來這一切都是劇情安排，立刻笑翻現場來賓。

此外，吳君如也提到自己的電影《我談的那場戀愛》，透露自己不僅在戲裡談了戀愛，戲外更公開邀請許光漢一起去看電影，而正在服役的許光漢也笑說：「可以啊，但可以假日嗎？」兩人一來一往的逗趣互動，引來許多網友大讚，「我以為我在看衛視電影台」、「近年最棒頒獎組合之一」、「這趴好好笑，有吳君如果然好看」、「吳君如爽死了，小鮮肉一起頒獎」、「變成約鮮肉看自己的電影」、「前面很尬，但是接到『劇本爛根本演不下去』好好笑」。