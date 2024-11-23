香港天王鄭伊健出道38年第一次來台舉辦大型個唱，今（23日）首攻高雄巨蛋，老婆蒙嘉慧愛相隨，全程坐台下支持。他開場連唱13首歌，載歌載舞近1小時稍作休息，見全場近萬名歌迷歡呼聲不斷，開心說：「我知道台灣朋友等很久了，當年來發展，國語歌沒有做太多，這次回來開演唱會，猜不到大家還在不在，聽說你們很感動，我比你們更感動。」

鄭伊健今開唱雖強碰第61屆金馬獎頒獎典禮及世界棒球12強超級循環賽，仍開出逾9成亮眼票房，顯見魅力依舊。而他也對此次開唱相當重視，不僅原汁原味呈現香港場節目內容，把18位舞群、11位樂手大陣仗帶來台灣，演唱會還以他影視歌三棲身分編排，包括硬體設計、節目內容、視覺特效及造型都以音樂劇為概念，主視覺透過3面台架構巨型屏幕以流動電影概念呈現，讓現場所有人體驗沉浸式震撼。

此外，鄭伊健也將過去主演過的電影主題曲一一詮釋，包括「古惑仔」系列、《風雲-雄霸天下》、《中華風雲》等超人氣電影穿插其中，只見他一會兒變身為《古惑仔》中的陳浩南，下一秒又成了《風雲》裡的主角聶風，首首經典掀回憶殺。難得和台灣粉絲聊天，鄭伊健不停雙聲道切換，一下子講國語，一下又講粵語，乾脆問粉絲要講哪一種語言比較好？直呼：「我好亂啊，我沒有語言天份。」逗笑所有人。

為了給足台粉驚喜，鄭伊健親自設計高雄場專屬歌單，加唱〈至少還有我〉、〈蟲兒飛〉、〈老友萬歲〉3首國語歌曲，其中〈至少還有我〉更是他本次全球巡迴首唱的曲目，坦言新增國語歌是一大挑戰，彩排時加強練習，力求表現盡善盡美，「第一次在舞台上演繹這麼多首國語歌，希望盡量讓大家滿意」。