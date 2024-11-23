美式賣場好市多販售各種商品滿足許多會員的需求，但近日店員過度積極推薦黑鑽卡，在網路上引發負面評論。近日又有民眾表示，遭到推銷升級黑鑽卡，店員稱，「升級費1380元，可以折抵，沒折抵完可退差額」，讓他非常猶豫要不要升級。對此，有網友回復，「看回饋金有沒有超過1380元，超過就是賺錢，沒超過拿回去櫃台退1380，算是不吃虧」。同時有人提醒，如果每年在好市多花費超過82500元、每月6875元，其實辦黑鑽卡就有價值，但加油不算在內。

原PO在臉書社群《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，近日去好市多，要離開時店員說現在升級黑鑽卡多2%回饋，升級費1380元，可以折抵，沒折抵完可退費。他當下雖然決定升級，但越想越不對勁，想詢問網友們升級到底划不划算。

對此，有人認真解釋，升等費1380元等於是今年度的押金，時間到了看你拿到的2%回饋金，看有沒有超過1380元，超過就是賺錢；沒超過拿回去櫃台退1380元。其他網友則表示，「會員費是會員費，升等費是升等費，2%回饋，自己算消費就知道，不划算就到期前去退」、「如果消費頻繁的話，升黑卡有機會連普卡的卡費都省回來」、「先升到時候可以降，會退金額，但我覺得麻煩」、「月花6875元、年花82500元，就跟回饋打平了」。

此外，還有民眾詢問，升黑鑽後加油有回饋嗎？因為黑鑽卡對自己而言大多只有加油作用。網友則是回應，「加油不算」、「有的聯名卡有較高的回饋%數，但會員卡的部份，我記得是沒有」。