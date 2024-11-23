北大西洋公約組織發言人23日表示，北約秘書長呂特（Mark Rutte）22日在美國佛州棕櫚灘與美國總統當選人川普，就「北約面臨的全球安全問題」舉行了會談。

法新社報導，這是川普自11月初當選以來，首次與北約領袖會面。北約聲明也指出，雙方討論了聯盟面臨的一系列全球安全問題。呂特及其團隊，也會見了準國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）和川普的國安團隊成員。

川普在首個任期，積極推動北約的成員國增加國防開支，還質疑北約的公平性。呂特則曾表示，他希望在川普當選後，即刻會見川普，討論北韓和俄羅斯之間關係日益升溫的威脅。

法新社指出，川普以壓倒性的勝利重返美國總統寶座，這讓歐洲感到緊張，因為他可能會終止華盛頓對烏克蘭的重要軍事援助。北約盟國表示，讓基輔繼續對抗莫斯科，是歐洲和美國安全的關鍵。

呂特最近在布達佩斯舉行的歐洲領袖會議上表示，「我們越來越多地看到，北韓、伊朗、中國，當然還有俄羅斯正共同努力，共同對抗烏克蘭。」。

呂特說，「與此同時，俄羅斯須為此付出代價，他們正做的事情之一，就是向北韓提供技術」，他警告，這正威脅美國和歐洲大陸，「我期待與川普坐下來，討論我們如何共同應對這些威脅」。