第61屆金馬獎最佳男配角獎今(23日)稍早出爐，結果由《角頭－大橋頭》施名帥獲得，打敗了曾國城、莫子儀、李康生、洪瑜鴻（春風），評審表示，施名帥演出的作品曾包括電影、戲劇、劇場，這次在《角頭－大橋頭》中以節制又富含情感的演出深刻詮釋出剛出獄的阿猛，角色塑造突出。

施名帥2011年以劇情長片《椰仔》入圍過台北電影節最佳男演員及最佳新人，而這是他首度入圍金馬獎最佳男配角獎即獲獎，他發表感言時本來被高捷安慰「想哭就哭」，施名帥立刻回：「不不不，做兄弟沒有在哭的」，接著深吸一口氣說：「謝謝金馬獎、謝謝評審、謝謝所有造夢的人」。

施名帥首入圍就得獎。（圖／杜宜諳攝）

施名帥嘆了口氣說謝謝所有有想像力的人，沒有這些想像力他不可能有機會站在這裡，謝謝劇組裡所有的工作人員，才讓他有機會演這個角色，也謝謝對戲的演員，「一個演員能做的事情很少，是劇組裡每個人投注他們的想像力，投注在這部電影裡，才會有我們演員的存在」。最後，施名帥也感謝母校北藝大，還有感謝家人、媽媽、老婆朱芷瑩，「妳在我什麼都沒有的時候，就一直相信我的才華」，他希望自己不算太晚拿獎，希望已故的親友可以看的到。

施名帥開心獲獎。（圖／杜宜諳攝）

施名帥出道多年，這次在電影中以「阿猛」獲得高人氣，而他首度入圍金馬獎，就成功奪獎。他直言，有王陽明、懷秋、鄭人碩、張再興等人，才有阿猛這個角色，更提到自己的媽媽也來到了現場，接著不忘感謝母校，「我希望沒有太晚拿獎，沒讓你們失望」，最後他直接在舞台上霸氣大喊，「金馬獎是我的」！

施名帥特別甜謝愛妻朱芷瑩。（圖／中時資料照）

另外，他在後台受訪時透露，得獎太慌張，上台真的腦袋一片空白，不過自己當下有想到媽媽，因為媽媽曾經說他平時看起來平常、也很普通，怎麼會跑去當演員？他認為：「我覺得可能是我的平凡可以承載這些想像力吧。」最後被記者問到得獎後最想做什麼？他甜蜜地說，「要趕快去找老婆朱芷瑩，她坐我旁邊，剛剛看著我馬上流淚，我想好好過去抱一下」。

最佳男配角獎由4位「老大中的老大」擔任頒獎人，分別是龍天翔、蔡振南、高捷、太保，4人一上場就表示要教大家「做角頭的秘訣」，龍天翔立刻戴起墨鏡，笑說要學會漠視；蔡振南則說一出手就要讓敵人變成「餘燼」；太保說恨人要徹底、愛人要深情，發揮諧音哏說：「小雁與吳愛麗（小雁我愛你）」。

高捷則說社會不複雜，複雜的是人，一切都要以和為貴，「白衣蒼狗」，蔡振南則接話說，今天要頒的是雖然是男配角，「不管主角、配角，都是村子裡的『角頭』」，完美搭到5部入圍作品名稱。