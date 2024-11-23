國際刑事法院（ICC）周四（21日）以涉嫌觸犯戰爭罪、反人類罪為由，針對以色列總理尼坦雅胡、國防部前部長葛朗特、哈瑪斯領導人馬斯里（Mohammad Masri）發布逮捕令。消息一出西方多國反應不同調，多個歐洲國家支持這個舉措，而拜登政府則堅定站在以色列這一邊。美國共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）週六（23）接受《福斯新聞》專訪時痛批加拿大、英國、德國還是法國妄圖協助ICC就會遭到美國經濟制裁。

路透社周五（22日）報導，ICC發布此令後，美國總統拜登（Joe Biden）直言「無法接受」ICC針對尼坦雅胡、葛朗特發出逮捕令之舉，批評ICC把以色列與哈瑪斯相提並論，並稱「永遠與以色列站在一起」。

美國共和黨籍資深聯邦參議員葛蘭姆週六嗆：「對任何（美國）盟友來說，不管是加拿大、英國、德國還是法國，如果你們試圖協助國際刑事法院，我們就會制裁你們。這意味著我希望每個盟友都記住這點。」

他還嗆聲：「而你們也看到加拿大杜魯道（Justin Trudeau）以及他的立場，我們應該怎麼懲罰他們呢？我們應該摧毀他們的經濟，因為接下來就輪到我們了。」

本週五白宮國家安全委員會表示「美方徹底駁斥ICC針對以色列高階官員發出逮捕令的決定」。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）則稱「人人遵守《國際法》至關緊要」，加拿大會遵守ICC裁決，有別於美方立場。