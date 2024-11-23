勞動部勞發署北分署長謝宜容霸凌致公務員輕生案持續向上延燒，傳出勞動部員工經由媒體人黃益中踢爆，今年五月勞動部歡送會上，勞動部秘書處募資送愛馬仕方巾給許銘春，許銘春笑開懷！

勞動部勞發署北分署長謝宜容霸凌案持續向上延燒！民進黨立委林淑芬指稱謝宜容能夠如此囂張跋扈，就是有前勞動部長許銘春等人撐腰。

林淑芬更加碼爆料，許銘春喜歡喝酒唱歌還用公帑開個人演唱會，這些新聞都報導過；而且還不只如此，辦公室主任鄭素玲還要求台下的公務員要幫他開手機的燈，發哨子給每個人大家都要吹哨子助興還要鼓掌！

資深媒體人黃益中也在臉書踢爆，今年五月勞動部歡送會上，勞動部秘書處處長丁玉珍送愛馬仕方巾給許銘春，丁玉珍手上有募資的同仁名單，還說「誰送的比我好！」右邊許銘春笑開懷。

至於為什麼有勞動部員工流出這張照片？黃益中說，因為有人是不樂之捐，在這種職場文化裡，上面主管要你分攤愛馬仕方巾金額送給大長官，而且要寫上名字，誰敢說不？

黃益中直言，其他司處同仁看了也傻眼，他們只合送一支1000多元的麥克風，結果秘書處長當眾送部長愛馬仕方巾禮盒，這種送禮文化算不算是向上管理的範本？

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