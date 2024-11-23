兩岸關係嚴峻，國家安全面臨挑戰，民間國安智庫及科技社會與民主韌性論壇23日合辦「科技民主國家的秩序與安全」論壇暨新書發表會，檢察總長邢泰釗在會中表示，我國檢察官難以掌握對岸金脈、人脈及資訊，偵辦國安案件困難程度不亞於「大衛迎戰歌利亞」。希望國安法制化能成為幫助檢察官對抗「歌利亞」的武器。台大教授林鈺雄則指出，對岸透過「微信(WeChat)」，作為犯罪聯繫及洩密方式，已經成為共諜的安全港！建議比照英、美、澳、德、法等外國立法例，除了對業者發解密令外，並比照民主國家先例，立法有條件容許國家植入木馬程式，來取得加密通訊內容，據此嚇阻國安威脅並有效追訴國安犯罪。

行政院政務委員林明昕致詞表示，因過去「警總時代」的歷史記憶，不論是人民或是政府往往只要提及國安議題或推進相關政策，便會面臨是否威權復辟之質疑，區別的重點則在於目標是「鞏固不義政權」、亦或是「維護國家安全」。其並強調，正因現今是法治社會，在維護國家安全的目標之下，更應力求完善國安相關之法律基礎規定，以同時兼顧人權保障。

檢察總長邢泰釗指出，對岸對我國各類資訊掌握程度其實非常之高，且握有大量資金、資源執行相關任務。反之，我國第一線檢察官卻有如「三無戰士」，在難以掌握對方金脈、人脈及資訊的情況下與之對抗，困難程度不亞於「大衛迎戰歌利亞」。且國安議題是關係到每個人的全面性問題，希望國安法制化能成為幫助第一線檢察官對抗「歌利亞」的武器。

中央研究院法律學研究所研究員邱文聰強調，回顧台灣從威權統治走向民主化的歷程，並指出過去的民主養分將幫助台灣應對當前的國家安全挑戰。他強調，如今，台灣面臨四大新挑戰，包括敵對勢力利用自由體制破壞民主的新策略、廣泛的關鍵基礎設施成為新的弱點、數位時代的新型安全威脅手段，以及網路多元空間成為新的攻擊場域。他呼籲，應以捍衛台灣人民的自由生活方式與政治自決為核心，重新思考國家安全的正當基礎與可使用的手段。

台大法學院教授林鈺雄報告「加密通訊軟體的國安死角」，指出臺灣正在輸掉一場「科技不對稱」的灰色戰爭。其分析層出不窮的共諜、洩密等國安案件，行為人幾無例外使用中國加密通訊軟體，尤其是「微信(WeChat)」，作為犯罪聯繫及洩密方式，但我國執法機關對此卻束手無策—規範上欠缺相關的立法授權，技術上也沒有破解的能力。

林鈺雄說，事實上，我國執法機關早已不斷示警，微信已經成為共諜的安全港！對照英、美、澳、德、法等外國立法例，除了對業者發解密令外，主要對策皆是「植入木馬程式」來取得加密通訊內容，據此嚇阻國安威脅並有效追訴國安犯罪。林鈺雄呼籲，我國應比照民主國家先例，立法有條件容許國家植入木馬程式，且全力發展自己的木馬程式技術，雙管齊下，才能因應與日俱增的國安威脅。

陽明交大科法學院教授林建中就「地緣政治下的經濟、出口與資本管制」主題進行報告。林建中簡要提出於川普2.0後，整體經濟競爭可能的方向改變，討論以關稅為核心的川普政策帶來的衝擊與變化。

對此，台大電機工程學系教授蔡志宏表示，台灣目前有貨品管制、資本管制、核心關鍵技術管制這三個面向，彼此之間也有所連動，樂見政府部門對於各類管制法制規範間的對應參照繼續深入研究，但同時也呼籲應透過公眾教育提升產業界對於經濟管制重要性之認識。

今天的活動中討論十分熱烈，多位與會專家學者也針對廣泛國安議題，提出自身的觀察與未來發展評估。本次所發表的新書《科技民主國家的秩序與安全：法學論文集》中收錄了更多學者們對於不同主題之國安議題研究成果，期待作為凝聚國安共識的一步，起到拋磚引玉的效果，提升社會對國安議題的重視與了解。