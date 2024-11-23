台鐵公司董事長杜微日前與多位主管及同仁，一起至竹東園區拜訪「親愛愛樂」。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

「親愛愛樂」進駐台鐵竹東舊宿舍，活化再現生機。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

「親愛愛樂」進駐台鐵竹東舊宿舍，將為內灣支線注入音樂能量。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵竹東車站東側廢棄閒置多年的舊員工宿舍，曾由新竹縣政府承租，改造成「竹東文創藝術村」，2017年底開幕營運，後因經營不善交還台鐵，台鐵一度再成功招標新廠商，但又受疫情影響於去年提前中止合約，當初曾被讚譽的創夢基地，反遭地方譏為蚊子館，但隨今年初「親愛愛樂」的進駐大幅改變，活化再現生機。

台鐵公司表示，「親愛愛樂」來自泰雅族與賽德克族的原鄉親愛村部落，由創辦人陳珮文與王子建發起，引領原民孩子們進入音樂殿堂，隨後又成立親愛音樂藝術實驗教育機構，持續原民孩子國中及高中階段的音樂職業教育。

今年起「親愛愛樂」更和台鐵合作，利用竹東站舊宿舍群為基地打造竹東音樂園區，設立實驗教育場域、音樂教室、樂器銀行、展演廳、遊學寄宿舍、藝術展館、以及遊客餐廳、小物市集、便利商店、咖啡店等生活設施，預計明年上半年就可逐步正式營運，開展原民協助、音樂教育、產學合作、觀光遊憩、以及地方創生等綜合項目。

台鐵公司董事長杜微日前與多位主管及同仁，一起至竹東園區拜訪「親愛愛樂」，由執行長熊其娟親自接待，眾人就音樂園區建置進度及彼此合作規劃交換意見，還品嚐原住民風味大餐、咖啡、以及特殊含氫水，對親愛愛樂朋友們在財力有限下的自力建置精神非常感佩，對園區未來願景更是深具信心。

杜微表示，竹東園區具台鐵內灣支線地利之便，明年音樂園區開展，台鐵會搭配親愛愛樂曼妙音樂，鐵道特色，加上竹東內灣客家風情，使內灣支線成為新的音樂能量線。