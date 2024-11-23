2024第61屆金馬獎，今（23日）晚在台北流行音樂中心隆重登場，最佳女配角競爭激烈，由張榕容《鬼才之道》、曾沛慈《BIG》、楊貴媚《小雁與吳愛麗》、陸弈靜《白衣蒼狗》、劉奕兒《女兒的女兒》共同角逐，最終由楊貴媚奪下「最佳女配角獎」。

楊貴媚上月才憑《有生之年》獲得金鐘視后。如今《小雁與吳愛麗》吳愛麗一角，再奪第61屆金馬「最佳女配角獎」，她上台發表感言眼眶泛淚，語帶哽咽表示：「怎麼可能，真的不敢相信，今年的女配角各個都是優秀的演員，我剛看片段都快哭了，怎麼會是我，謝謝。但是對不起獎就握在我手上，我就不客氣了。今天台下也坐著很多影后，每位的心路里程都很長，每一位都有很多的經歷，唯一的共同點就是努力再努力」。

第61屆金馬最佳男女配角獎，分別由施名帥、楊貴媚奪下。（圖／杜宜諳 攝）

楊貴媚感動道：「謝謝今年金馬評審，從這個角色看到不一樣的楊貴媚」，同時也感謝在劇中飾演女兒的夏于喬，「你的內心非常強大 所以造就了吳愛麗這個母親」，她更不忘向劇中的搭檔曾國城喊話，「你的犧牲最大，謝謝你夠壞、夠狠、夠可愛，才讓吳愛麗沒有被討厭」。

楊貴媚與夏于喬劇中演繹相愛相殺的母女之間的情感糾結與相互影響；而曾國城憑藉《小雁與吳愛麗》首度入圍本屆金馬「最佳男配角獎」提名，在電影中飾演楊貴媚的情人，挑戰用客家話講台詞，還有許多暴力渣男、裸露的橋段，其中一段畫面竟還背面全裸露臀，情緒轉折精湛表現，可見他進一步突破自我的企圖心。