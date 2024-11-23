歌迷在場外發送應援手幅。（尤嬿妮攝）

香港天王鄭伊健出道38年第一次來台舉辦大型個唱，今（23日）首攻高雄巨蛋，老婆蒙嘉慧愛相隨，全程坐台下支持。演唱會以舞台劇歌舞型式進行，中場他載歌載舞一連送上〈極速〉、〈全城效應〉等嗨歌，全場歌迷情緒激動掀高潮，唱畢他見台下有人坐下稍作休息，幽默說：「很現實、那麼快（冷靜），沒了！真的沒了。」逗笑全場近萬名歌迷。

鄭伊健今開唱雖強碰第61屆金馬獎頒獎典禮及世界棒球12強超級循環賽，仍開出逾9成亮眼票房，顯見魅力依舊；而鐵粉們更事前自發準備應援，發給每位進場歌迷上面寫著「友情歲月、有你便有我」的應援手幅，讓鄭伊健看了相當感動。雖是第一次在台舉辦大型個唱，歌迷熱情不變，他說：「我知道台灣朋友等很久了，當年來發展，國語歌沒有做太多，這次回來開演唱會，猜不到大家還在不在，聽說你們很感動，我比你們更感動。」

為了給足台粉驚喜，鄭伊健親自設計高雄場專屬歌單，加唱〈至少還有我〉、〈蟲兒飛〉、〈老友萬歲〉3首國語歌曲，其中〈至少還有我〉更是他本次全球巡迴首唱的曲目，坦言新增國語歌是一大挑戰，彩排時加強練習，力求表現盡善盡美，「第一次在舞台上演繹這麼多首國語歌，希望盡量讓大家滿意」。