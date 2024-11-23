薩拉杜特蒂23日開直播痛罵總統小馬可仕，揚言已找好殺手，倘若自己死於非命，殺手就會暗殺小馬可仕。

菲律賓兩大政治家族結合的當前執政搭檔任期剛過半就徹底鬧翻，政爭白熱化！46歲的副總統薩拉杜特蒂（Sara Duterte）周六（23日）公開對總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）放狠話，她已交代一名刺客，假如自己死於非命，這名刺客就會「做掉」小馬可仕，而且會把小馬可仕的妻子、眾議院議長一併送上黃泉路。薩拉強調，她這話不是開玩笑。

綜合美聯社、路透社周六報導，菲律賓總統府文官長貝沙明（Lucas Bersamin）已把這項威脅訊息轉達給總統衛隊「立即採取適當行動」。目前還不清楚總統府會對副總統採取什麼行動。總統安全衛隊表示正與執法當局協調，「以偵查、阻止、防範針對總統與第一家庭的任何威脅」。

菲律賓警察總長馬爾比爾（Rommel Francisco Marbil）已下令立即調查，並強調「任何對總統生命的直接、間接威脅，均須以最緊急速度解決」。根據菲律賓刑法，這類威脅要傷害他人與其家人的言論可能構成犯罪行為，若罪名成立可能判處監禁或罰款。副總統公然與總統決裂，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）聲明，菲國武裝部隊16萬人無黨無派，盡全力尊重民主制度與文官體制。

小馬可仕與薩拉杜特蒂2022年6月30日就任菲律賓正副總統。（資料照／路透）

小馬可仕的父親馬可仕（Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos）曾在菲律賓執政長達30年，1986年因人民革命倉皇下台並偕同妻子伊美黛逃往夏威夷。薩拉是菲律賓上一任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的女兒。小馬可仕與薩拉在2022年大選搭檔，兩大政治家族聯手雙雙大勝，成為菲律賓現任正副總統。菲律賓的總統、副總統是各自獨立投票產生，小馬可仕能夠在父親當年貪汙豪奢等種種難堪陰影壟罩下高票當選總統，杜特蒂家族功不可沒。

然而小馬可仕、薩拉兩人與雙方陣營很快就在中菲南海爭議等多個關鍵議題產生嫌隙，從檯面下吵到檯面上。薩拉今年6月辭去教育部長與反叛亂工作小組副主席兩項職務，退出小馬可仕內閣。薩拉與父親同樣以直言無諱、措詞強硬著稱，對於小馬可仕、第一夫人麗莎（Liza Araneta-Marcos）、小馬可仕的表弟兼長期盟友羅慕德斯（Martin Romualdez）多所批評且毫不客氣。羅慕德斯是菲律賓眾議院議長。薩拉痛批小馬可仕一家腐敗無能而且對於她的父親杜特蒂遂行政治迫害，今年10月她還表示自己想像過砍了小馬可仕的腦袋。

「暗殺令」導火線

薩拉周六的大膽言論源於幕僚的人身危機。與羅德慕斯、小馬可仕結盟的眾議院議員近日決定拘留薩拉杜特蒂的幕僚長洛培茲（Zuleika Lopez），此舉徹底激怒薩拉。這票國會議員指控洛培茲妨礙國會調查薩拉擔任副總統與教育部長濫用預算的情況，羅德慕斯還把薩啦的副總統辦公室預算大砍近6成。薩拉周六天還沒亮就上網直播開記者會，怒斥總統小馬可仕無能而且「說謊騙人」，她也對第一夫人與眾議院議長咒罵不已。

律師出身的薩拉與幕僚長夜宿眾議院，薩拉自稱「身在敵營」。網友問及是否擔憂自身安全時，薩拉宣稱已得知有謀殺她的陰謀存在，「不必擔心我的安心，我已經交代某個人了，我說，『倘若我死於非命，你就去殺掉BBM（小馬可仕）、他老婆麗莎還有（眾議院議長）羅慕德斯。我沒在開玩笑，這不是開玩笑」。薩拉說：「我已對他下達命令，『倘若我死了，你就對他們追殺到底，不要停手』，他回答：『遵命。』」