勞動部勞發署前北分署長謝宜容遺音職場霸凌，導致吳姓公務輕生，謝宜容22日中午錄製道歉影片，仍無法平息民眾怒火。根據報導，謝宜容的先生在新北市樹林投資3間精密工業公司。而根據查監察院的財產申報，兩人共同存款，約1157萬元。

根據《華視新聞》報導，謝宜容與丈夫育有一子一女，謝宜容的先生一共投資3間精密工業公司，兩家掛名為公司代表人，另有一家公司職稱為董事，是其中的大股東。這3間公司全部都在新北市樹林區。

另外，根據監察院的財產申報，謝宜容夫婦共同存款約1157萬元、有價證券大概62萬元，謝宜容先生的事業投資正好有三筆，與登記公司名稱吻合，總價值570萬元。

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