第61屆金馬獎23日晚間於台北流行音樂中心舉行,李安頒發完終身成就獎給鄭佩佩的子女後,由劉冠廷擔任引言揭開致敬影人的序幕,並由9m88以溫柔嗓音為這些偉大電影人獻唱,一幕一幕已故影人浮現在螢幕上,讓人不禁懷念過去的記憶。

劉冠廷說道,這一年有許多熟悉的電影人離開了我們,不論幕前幕後,「他們的奉獻、付出都留在了他們的電影之中,今天晚上我們邀請9m88獻唱,感謝他們留下了誰也無法帶走的美好回憶」,一字一句都透出對已故電影人的感謝與思念。

9m88獻唱感念已故影人,徐少強、汪建民現身金馬獎。(圖/金馬執委會提供)

接著,9m88以獨特的溫柔嗓音搭配抒情爵士編曲,演唱〈They can’t take that away from me〉,後方螢幕則依序浮現出許多熟悉的身影,包含鄭佩佩、元奎、李麗麗、凌音、雷驤、馬森、葉龍彥、黃凱宇、詹宏達、陳啓宏、張耀宗、莊麗、馬精武、周海媚、司馬中原、卓明、陳其遠、林清溪、謝志華、李濱、林超榮、河國榮、陳狄克、廖駿雄、汪建民、顏國樑、連燕石、陸廣浩、石班瑜、陳世偉、蕭亮、李海生、徐少強、曾國峯、張岫雲、石英、張照堂等,感動許多在場來賓。

片段曝光後,不少網友紛紛留言哀悼,「鄭佩佩永遠的少俠」、「好催淚的歌聲,感謝這些電影人的付出」、「居然有周海媚,我怎麼都不知道」、「徐少強、鄭佩佩、石班瑜老師們再見」、「感謝大師們的表現!現在只能看重播回顧了」、「希望你們都在天上祝福新代電影人」、「港片全是回憶啊RIP」、「謝謝老師們」。