周湯豪23、24日在台北小巨蛋舉辦「motorola呈獻 周湯豪REALIVE (R2) 特仕版」演唱會。2度攻蛋的他一開場把小巨蛋打造成超炫時尚伸展台，下一秒又變身巨型潮流夜店，氣氛嗨翻，一唱到〈Fuck With Me〉時，與6名穿著爆乳裝、性感丁字褲的舞者熱舞，只見舞者大秀火辣電臀舞技，他下秒霸氣拍了舞者翹臀，引起全場尖叫。

他今晚唱〈Thanks for the Love〉前，看到滿場的粉絲，突然情緒激動淚崩，感謝粉絲、媽媽比莉及身邊所有朋友同事等，一路以來陪伴，甚至還邊哭邊謝謝大家，「我沒想到可以再次回到小巨蛋，很珍惜這個機會，有粉絲從出道第一天支持我到現在，這首歌送給每一個人。」

周湯豪23、24日在台北小巨蛋舉辦「motorola呈獻 周湯豪REALIVE (R2) 特仕版」演唱會。（環球音樂提供）

他一連飆唱新歌〈Let It Out〉、夯曲〈HAHA〉及〈I Go〉等，興奮向全場萬名粉絲打招呼，嗨喊：「小巨蛋站起來，讓我聽到你們的聲音，We Back，我今晚把所有能量釋放出來，小巨蛋把你們energy全部給我，現在正要開始，Are you ready？」粉絲熱情回應，更有女歌迷嗨到把胸罩丟給他，他一接到胸罩後霸氣披在肩上繼續熱唱，享受跟全場樂迷狂歡。

周湯豪23、24日在台北小巨蛋舉辦「motorola呈獻 周湯豪REALIVE (R2) 特仕版」演唱會。（環球音樂提供）

他一開場穿白色西裝從升降台登場，帥氣演唱〈Good Life〉揭開序幕，接著有多名模特兒分別站上4樓、15米高的銀色櫥窗，展開時尚大秀、貫穿全場觀眾席的升降燈光，包括由2000片LED、632顆燈、15台雷射，呈現出百萬道迷幻光束，氣勢十足。

他向來自我要求很高，坦言開唱前一晚心情很亢奮，「一直在想節目要怎麼做，幾乎都沒有睡，早上不到9點就跟大家說Good Morning。」寵粉的他為了和派對區的歌迷朋友們零距離接觸，特別加長延伸台可以更深入觀眾區，加上有10座延伸台升降更能貼近歌迷。

周湯豪23、24日在台北小巨蛋舉辦「motorola呈獻 周湯豪REALIVE (R2) 特仕版」演唱會。（環球音樂提供）

當他唱到〈NEED YOU〉時，直說透過這首歌唱出自己的真實心聲，並暖心鼓勵粉絲勇敢說出心中的擔憂。他媽媽比莉首場坐在VIP席支持，星友阿Ken、呂思緯（鼓鼓）等人親自到場支持，2場票房共吸金4800萬元。