彰化一起家庭糾紛引發的民事賠償案件，日前於彰化地方法院審結。案中，小美（化名）指控前夫阿德（化名）在婚姻期間酗酒、施暴，甚至有外遇行為，導致家庭破裂，並造成她及子女身心重大損害，遂提起損害賠償訴訟。法院最終判決，阿德須賠償小美24萬300元及其未成年子女3萬元。可上訴。

小美表示，她與阿德於結婚後，原以為能共築美滿家庭，但阿德卻酗酒成性，且3月5日結婚，3月13日就親傳播妹，甚至在她坐月子期間身上出現疑似外遇的吻痕，對話紀錄也顯示其邀約異性外出。夫妻關係惡化期間，阿德還毆打她，並在爭吵中拉扯其手臂、掌摑臉頰。由於不堪家暴，她曾向法院申請保護令，相關證據詳載於法院紀錄。

更令小美痛心的是，阿德於某次在KTV內，竟以牙齒咬傷未成年子女的臉頰、胸口及背部，事後又砸毀她的工作室，導致財物損失及精神壓力。小美認為，阿德的行為不僅破壞婚姻，更使子女身心受創，因而提起相關訴訟。

此外，雙方還涉及一輛汽車的交易糾紛。小美指控，車輛過戶後，阿德承諾出售後會將車價11萬元交給她，但至今未履行。小美還指出，部分違規罰鍰也是她代繳，阿德未善盡責任。

阿德在庭上否認外遇指控，辯稱與女性的對話僅屬朋友閒聊，並非逾越分際。對於施暴指控，他承認曾壓制小美，但否認有造成傷害，咬傷子女則是為教育示範「不能咬人」。針對汽車交易，他主張當時已替小美清償16萬餘元的車貸，應予扣抵車價，因此未支付11萬元。此外，部分維修費用也由他支付，車輛目前已登記於其母名下。

法院經審理後認為，阿德的部分行為對小美及子女確實構成侵權，且相關證據如保護令、通訊紀錄及驗傷單具實質說服力。最終裁定阿德需支付小美代繳罰鍰及車輛交易未履約金額，另對家暴行為賠償精神慰撫金，總計24萬300元；對子女部分，判定支付精神損害賠償3萬元。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！