近期一波又一波東北季風侵襲台灣，北部陰雨綿綿，雨傘成為民眾出門必帶的物品。近日就有網友分享日本超商7-ELEVEN賣的一款雨傘，本身設計就像當輕便，還有附帶吸水布，「必須給現在在日本的台灣人推一下！」。不少網友看到後也紛紛表示，「我一直都很愛日本7-ELEVEN的傘，吸水布真的是諾貝爾獎發明」、「這支比它前一版更輕，多了吸水布超讚」、「可以買回來當禮物送給親朋友好友」。

日本7-ELEVEN賣的雨傘還有附吸水套。（翻攝自日本7-ELEVEN官網）

原PO在Threads發文指出，必須給當前在日本的台灣人推薦一下，日本7-ELEVEN這把傘自動的，超輕又好收，隨便收也是漂漂亮亮，還有吸水布。他還不忘搞笑稱，「雖然現在推薦可能會導致我下周去日本買不到，但還是拜託留兩把給我。」

文章曝光後，吸引了大量網友的關注，並留言「9月底去日本，住的地方附近剛好有7-ELEVEN，阿母就抓了3、4把，說很好用要放車上」、「昨天剛好也買，真的很輕，很棒！」、「在日本用遇到大風差點開花耶，但是內裏吸水布真的優秀」、「可以買回來當禮物送給親朋友好友」、「成田機場買的，一支日幣1690元（約等於台幣355元）」。