香港天王鄭伊健出道38年第一次來台舉辦大型個唱，今（23日）首攻高雄巨蛋，不僅原汁原味重現多首經典粵語歌，更邀請五堅情的4位成員婁峻碩、陳零九、黃偉晉及賴晏駒擔任嘉賓，與鄭伊健合體組成港台限定版「五堅情」，掀起全場暴動。

5人攜手合唱「古惑仔」系列電影的插曲〈戰無不勝〉等歌，再現當年電影光彩，令所有歌迷熱血沸騰；鄭伊健唱畢特別介紹嘉賓五堅情，婁峻碩則說：「最早是跟伊健哥認識是因為合做一部戲，後來我們在節目遇到，現場玩了一個遊戲，廣東話遊戲。」鄭伊健接著表示：「我準備一首歌，希望你們跟我一起表演。」五堅情驚問「直接來？太臨時了吧」？5人隨後現場一起唱跳〈亂世巨星〉，嗨翻全場歌迷。

鄭伊健（中）23日邀五堅情4位成員同台合唱。（小金鹿娛樂提供）

此外，鄭伊健也將過去主演過的電影主題曲一一詮釋，包括「古惑仔」系列、《風雲-雄霸天下》、《中華風雲》等超人氣電影穿插其中，只見他一會兒變身為《古惑仔》中的陳浩南，下一秒又成了《風雲》裡的主角聶風，首首經典掀回憶殺。難得和台灣粉絲聊天，鄭伊健不停雙聲道切換，一下子講國語，一下又講粵語，乾脆問粉絲要講哪一種語言比較好？直呼：「我好亂啊，我沒有語言天份。」逗笑所有人。

為了給足台粉驚喜，鄭伊健親自設計高雄場專屬歌單，加唱〈至少還有我〉、〈蟲兒飛〉、〈老友萬歲〉3首國語歌曲，其中〈至少還有我〉更是他本次全球巡迴首唱的曲目，坦言新增國語歌是一大挑戰，彩排時加強練習，力求表現盡善盡美，「第一次在舞台上演繹這麼多首國語歌，希望盡量讓大家滿意」。