「第61屆金馬獎」頒獎典禮23日在台北流行音樂中心舉行，楊貴媚上月剛因《有生之年》暌違25年拿下金鐘視后，剛又憑藉《小雁與吳愛麗》獲最佳女配角，也是她繼2004年以《月光下，我記得》獲金馬影后殊榮，時隔20年再奪下演藝生涯第二座金馬獎，打敗曾以《白衣蒼狗》8度入圍金馬的陸弈靜等人。

楊貴媚一上台就興奮高喊「怎麼可能！真的不敢相信！」並謙虛說「今年的女配角各個都是優秀的演員，有許許多多的影后，每位都很有經歷，心路歷程都很長，共同點就是努力再努力，我剛看片段都要掉淚，怎麼會是我？」下一秒話鋒一轉笑說：「對不起！獎就握在我手上，我就不客氣了。」也感謝評審從「吳愛麗」這個角色身上看到不一樣的她。

接著一一感謝劇組人員，包括在台下激動爆哭的夏于喬和開心拿起手機錄影的曾國城，「謝謝夏于喬我的女兒，在戲裡給我很強大的表演，造就吳愛麗這個母親，謝謝我壞壞的男朋友、剛剛沒拿男配角的曾國城先生，我太愛你了，本劇你犧牲最多，但你夠壞、夠狠、夠可愛，吳愛麗才沒被討厭」，也不忘提及家人、經紀公司夥伴以及金馬團隊。

最佳女配角楊貴媚。（圖／杜宜諳攝）

後台受訪時，楊貴媚笑說，上次得金馬有點驚嚇跟緊張，「那時候還很年輕（45歲），有很多長輩一起入圍，突然就得獎了，有點緊張」，今年則是相當驚喜，「5位（入圍者）的表現都很好，我入圍是代表一個劇組大家的努力，《小雁與吳愛麗》劇組被看到了，很開心」，更打趣表示自己只剩下金曲獎還沒拿到，「《老少女奇遇記》有主題曲了，許願跟相信音樂一起進金曲，跟五月天、麋先生合作，我應該可以8蹲，但16蹲還不行」。

楊貴媚也感慨，一個演員要得到好劇本好角色真的不容易，「這次在《小雁與吳愛麗》有別於我過去演媽媽的角色，是個想法不同的媽媽，以前演傳統媽媽很多年有點內傷」，問及是否還有想要挑戰的角色？她直率地問「可以說不想演的嗎？」接著說自己不敢挑戰武俠片，也不想演律師，因為要背很多法條，以及要背很多藥名的醫生，「我想演喜劇，請幫我大力宣傳」，並稱得獎後最好的慶祝方式，就是再進劇組，「一刻都不能停」。