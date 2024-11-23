勞動部一名39歲吳姓公務員，不堪長官長期霸凌，11月4日被發現於辦公室輕生。此醜聞傳到國外，新加坡媒體《聯合早報》質疑，一向強調民主、人權的民進黨，竟然發生這種不可思議、膽大妄為的行徑，猶如一個馬蜂窩被桶開了，臭氣四溢。

勞動部一名39歲吳姓公務員，不堪長官長期霸凌，11月4日被發現於辦公室輕生。勞動部企圖掩蓋真相，且官官相護，導致輿論沸騰，終釀成危及賴清德政府的巨大風暴。

總統賴清德、行政院長卓榮泰星期三（11月20日）緊急向離世的吳員家屬表達歉意，並將此事罪魁禍首、勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前署長謝宜容記兩大過移送法辦，強調一定還吳員及家屬一個公道，對社會大眾交代。勞動部長何佩珊也確定去職。

賴清德星期五（11月22日）二度公開道歉，表示一定嚴查嚴辦後，神隱多日的謝宜容才透過近7分鐘的影片致歉。她哽咽表示，自己深切檢討個人言行、領導方式與管理模式，對造成憾事並讓員工有心理負擔、不安與恐懼非常自責。但卻被發現一滴眼淚也沒有，被民眾痛罵沒有誠意。

此醜聞傳到新加坡媒體，《聯合早報》23日的評論以「酷吏謝宜容」為標題，質疑一向強調民主、人權的民進黨，竟然發生這種不可思議、膽大妄為的行徑，猶如一個馬蜂窩被桶開了，臭氣四溢。

評論認為，論上應該最重視勞工權益的勞動部，竟成了虛偽造假且霸凌公務員的地獄職場，實是諷刺至極。

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