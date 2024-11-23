台中市大雅區公所今天（23日）在台中市原住民文化館戶外廣場成功舉辦「2024藝家人融耀大雅暨市政宣導活動」，活動由立法委員楊瓊櫻、市議員吳呈賢及吳建德鼎力支持與爭取經費，才促成這場充滿文化魅力與社會意義的盛會。

今天活動以「原住民、客家、漢人」多元共融為主題，區長林麗蓉特別邀請原住民、客家及在地社區團體共同演出，現場青農市集、社區成果展、文創攤位及豐富摸彩活動吸引大批市民熱情參與，為周末午後增添文化與互動的樂趣。

活動在三和社區薩克斯風班的悠揚樂聲中揭開序幕，隨後登場的客家大旗舞班、薪韻文化藝術團、忠義社區土風舞班、台中市原住民族文化關懷協會、大雅社區太鼓隊等團隊輪番獻上精彩演出，展現各族群的文化底蘊與藝術風采。壓軸登場的金曲、金鐘雙料得主原民之星沈文程以渾厚的歌聲和多變音樂風格，將現場氣氛推向最高潮，讓市民盡享一場多元文化的視聽盛宴。

現場攤位種類多樣，琳琅滿目，包括青農產品展示、未登記工廠合法化政策宣導、政風反詐騙宣導、社區發展成果展示，以及在地特產、原民文創、美食小品等，讓民眾在享受演出的同時深入了解本地文化與產業特色。豐富的摸彩活動則吸引不少市民參與，讓活動驚喜連連。

立委楊瓊瓔表示，台中市在推動族群融合上取得顯著成果，市府積極營造幸福社區，展現宜居城市的多元魅力，讓不同族群能夠和諧共處，共同打造溫暖的生活環境。

市議員吳呈賢指出，本次活動選在忠義里舉辦，意義非凡，不僅率先推動族群融合，也讓多元文化在地方扎根，活動圓滿成功。他期待未來能延續這樣的努力，讓融合的價值在每個角落發光發熱。

市議員吳建德則強調，族群融合需要以理解和包容為基礎，忠義里的活動成果顯而易見，提供了良好的示範。他希望未來能將這樣的理念推廣至本市更多地區，讓融合的精神更廣泛地延伸開來。

民政局長吳世瑋表示，族群融合沒有界限，透過大家的攜手努力，不僅促進了彼此的團結，也為臺灣的發展注入更多力量，共同邁向更美好的未來。

大雅區區長林麗蓉說，這次活動是大雅首次嘗試族群融合的具體實踐，現場氛圍熱鬧非凡，活動圓滿落幕。她感謝市民朋友的熱情參與，大家共同營造了幸福滿滿的美好時光，也為未來活動帶來了更多期待。