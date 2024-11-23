第61屆金馬獎頒獎典禮23日在台北流行音樂中心舉行。其中「最佳男主角」則由大陸籍演員張志勇《漂亮朋友》奪得。由導演耿軍代為領獎，同時也接露張志勇不為人知的故事，致敬所有同行、在路上奮鬥的演員。

張志勇因工作關係，無法來到現場。耿軍代為致詞，「感謝金馬獎、感謝評審、感謝觀眾朋友、感謝家人、感謝搭檔徐剛，更要感謝耿軍導演，他是我的良師益友，是他一直以來給我信心、給我希望，讓我有勇氣在這條路上追逐夢想，在此，夢想實現一刻，我會加倍努力，塑造每個角色，我愛大家，擁抱你們。」

耿軍透露，張志勇是一位輕度殘疾人士，在兒時因撿到雷管，在好奇心的驅使下，用菜刀切，結果不幸炸傷眼睛和手指，所幸恢復得不錯。長大後與耿軍一同拍電影，也因為殘疾的關係，刻意避開鏡頭。

經過耿軍不斷地鼓勵，張志勇才恢復自信，他形容張志勇是一位非常獨特、具有理解力、才華的演員，把電影裡飾演的同志詮釋很細膩。最後耿軍認為，這座獎項也是屬於所有劇組人員的，「演員同行們要為自己加油，這個獎盃致敬所有在路上的演員，感謝金馬61、感謝團隊，愛大家愛電影，這是個美麗的夜晚。」