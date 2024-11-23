彰化縣政府今天（23日）傍晚在縣立美術館前方直播2024世界12強棒球賽，以壽司、雞翅、紅豆湯及關東煮為中華隊應援，以美食正能量為中華隊加油，縣長王惠美也喊出明天持續應援，邀大家一起來享用爌肉飯、味噌湯為中華隊加油打氣。。
彰化縣長王惠美與會與近千名民眾一起加油打氣，她表示，買不到前往東京機票沒關係，來彰化縣立美術館前廣場一起觀賞同步直播，大家一起為中華隊加油打氣。
今天活動現場還貼心提供限量壽司、雞翅、紅豆湯及關東煮，讓大家不僅品嘗美味，為在地美食行銷，宣揚彰化美食溫暖人間的力量，且同步觀賞精彩賽事，為中華隊加油打氣，展現彰化鄉親的熱情與支持。
王惠美表示，大家一起集氣為中華隊加油，現場有準備在地美食，中華隊已是坐二望一，明天是冠亞軍爭奪賽，歡迎鄉親好朋友來繼續為中華隊加油，棒球的精神，就是永不放棄，像今天比賽一開始是4比0，可是一步步向前，一棒接一棒，把分數贏回來，大家一起集氣，為中華隊加油。
今天與會參與人員還有副縣長林田富、縣議員葉永清、黃千宴、彰化縣運動休閒協會理事長白素英、教育處長蔡金田、副處長張淑珠、各級民意代表及地方仕紳等。
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