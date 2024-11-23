第61屆金馬獎今（23日）晚上於台北流行音樂中心隆重登場，最佳女主角揭曉人，由上屆影后林品彤、影帝吳慷仁頒出。經過一番激烈的競爭，鍾雪瑩《看我今天怎麼說》打敗區嘉雯《從今以後》、夏于喬《小雁與吳愛麗》、張艾嘉《女兒的女兒》、吳君如《我談的那場戀愛》，成為本屆影后。

鍾雪瑩二度入圍就獲得影后，情緒激動地說：「大家好，我是鍾雪瑩，是一個喜歡電影的人，謝謝你們在場的每一位，因為你們都是我從小看到大，在電影裡看到的人，是你們的努力，讓我喜歡上電影。」她一一感謝導演、《看我今天怎麼說》電影團隊及工作人員；也謝謝起初陷入自我懷疑時，願意相信她的人，「他們在我不知道自己能不能的時候，給了我一個機會，包容我的魯莽、衝撞，謝謝你們。」講到這裡，鍾雪瑩已眼眶泛淚。

鍾雪瑩得獎後，在後台接受媒體拍照。（杜宜諳攝影）

她同時也謝謝金馬獎，在這一年與優秀的女演員們角逐，感到非常榮幸。鍾雪瑩說自己跟電影裡的角色一樣，曾經陷入低潮，「但我內心一直有一個小光團在引領著我」；她想把獎項獻給在場的人，以及電視機前的觀眾，「感覺在不適應、灰暗之中，每天在眼淚之中，或是身體不舒服每天來往醫院，或是在狹小房間每天仰望天空的每一位，希望你們緊握心中的小光團，因為它會一直引領著你，帶你去從來沒想過的夢幻之地。」

鍾雪瑩要大家擁抱心中的小光團。（杜宜諳攝影）

29歲香港女演員鍾雪瑩，學生時代曾參加亞洲電視歌唱選秀節目《亞洲星光大道3》，得到第16名。她入行初期曾主持電台節目，拍過電視劇《教束》，2020年首次主演電影《殺出個黃昏》，獲得第40屆香港電影金像獎最佳新演員與最佳女配角的提名。鍾雪瑩再接再厲，去年以《填詞L》入圍金馬獎最佳女主角，今年再度以《看我今天怎麼說》角逐並成功獲獎。